Cansız bedeni kötü kokular gelince ortaya çıktı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde, komşuların kötü koku ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Mehmet Yaşar'ı ölü olarak buldu. 49 yaşındaki adamın neden öldüğü araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Evden gelen kötü kokular üzerine komşular, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis, eve girince Mehmet Yaşar'ın (49) cansız bedenini buldu.

Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek

Yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşar'ın cesedi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadır ortalarda görünmediği iddia edilen Yaşar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR