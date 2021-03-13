Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Mehmet Canpolat, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Karadaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen muhtarlar buluşmasında, Haliliye İlçesinin merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak sürekli mahallenin toplumun temel taşı olan muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Gerek mahalle gezilerimizde bize rehberlik ediyorlar gerekse belediyemizde sık sık kendilerini ağırlıyoruz ve zaman zamanda Haliliye belediyesi olarak sık sık böyle ekipler halinde etap etap muhtarlarımızla yan yana geliyoruz hem mahallemizdeki hem belediyemizdeki çalışmalarla ilgili kendileriyle istişare ediyoruz. Ayrıca kendileri mahallelerini, sokaklarını çok iyi biliyorlar buralarla ilgili vatandaşların talepleri olursa bire bir bize iletiyorlar, bizde çözüm noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Hep birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, personellerimizle Haliliye halkına hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade ediyor ayrıca muhtarlarımıza göstermiş oldukları ilgi alaka teveccühten ve birliktelikten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ki toplantımızı düzenleyen değerli Mehmet Karadaş muhtarımıza ve değerli haziruna, heyete teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" dedi.

Bahçelievler Muhtarı Mehmet Karadaş da, Başkan Mehmet Canpolat'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Düzenlemiş olduğumuz toplantıya katılım sağladığı için Mehmet Canpolat başkanıma çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bütün mahallenin sorunlarını konuştuk çok güzel cevaplar aldık. Eksiklerimiz yok. Başkanımız hiç birimizi eksiksiz telefonumuzu bir gün olsun bakmamazlık yapmadı. Başkanımız Mehmet Canpolat'tan Allah bin defa razı osun çok memnunuz. Ben değil bütün muhtar arkadaşlar bir bir anlattı zaten memnun olduklarını. Memnunuz gerçekten çok güzel başkanımız var bizim" ifadelerini kullandı.

Bamyasuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış ise, yaptıkları toplantının çok verimli olduğunu anlatarak, "Bugün belediye başkanımızla birlikte bir istişare toplantısı oldu güzel bir sohbet oldu. Belediye başkanımız sürekli muhtarların içinde, sağ olsun sürekli telefonlarımıza cevap veriyor. Bugünde bizleri muhtarlarımızla birlikte belediye başkanımızla bir araya getiren Bahçelievler mahalle muhtarımız Mehmet Karadaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Şairnabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek de konuşmasında, "Biz Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve ekibinden çok memnunuz. Muhtarlar olarak ne zaman telefon açsak ne zaman bir sorunumuzu söylesek Allah kendilerinden razı olsun çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı