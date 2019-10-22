Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi

22.10.2019 11:55

Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

ŞEYMA'NIN MESAJI GÖRÜNDÜ

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.