Canlı yayında siyanür intiharları tartışılırken Bakırköy'deki acı haber geldi
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Canlı yayında siyanür intiharları tartışılırken Bakırköy'deki acı haber geldi

Son dönemlerde artan intihar olaylarının tartışıldığı programda Bakırköy'deki 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunduğu haberi geldi.

15.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:09
Canlı yayında siyanür intiharları tartışılırken Bakırköy'deki acı haber geldi

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Para Gündem' programında son dönemlerde artan intihar olayları masaya yatırıldı. Bu intiharların ekonomik gelişmelerle ilişkili olup olmadığının tartışıldığı esnada, Bakırköy'deki 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunduğu haberi geldi. Gelen bu sonrası stüdyo adeta buz kesti.

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