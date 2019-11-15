Canlı yayında siyanür intiharları tartışılırken Bakırköy'deki acı haber geldi

15.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:09

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Para Gündem' programında son dönemlerde artan intihar olayları masaya yatırıldı. Bu intiharların ekonomik gelişmelerle ilişkili olup olmadığının tartışıldığı esnada, Bakırköy'deki 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunduğu haberi geldi. Gelen bu haber sonrası stüdyo adeta buz kesti.