: Canlı yayında 'Elimde belgeleri var' deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs

26.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:01

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, CNN Türk ekranlarında masaya yatırıldı. Birbirinden önemli konukların ağırlandığı programda Dr. Ramazan Kurtoğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURULUYOR"

Koronavirüsün küresel bir oyun olduğunu belirten Kurtoğlu "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bir oyun bu. Amerika'da iki üniversite bu oyun üzerine yıllar önce bir araştırma yapıyorlar. Bu oyunun herhangi bir yerinde herhangi bir noktada virüs veriyorlar. Elimde dokümanı, belgesi var. Sanal dünyada bütün tedbirlere rağmen virüsün yayılmasını önleyemiyorlar. Sonra serverleri kapatarak oyunu yeniden başlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA KORKU SALIYORLAR"

"Bunu yaparken de insanlara korku salıyorlar" diyen Kurtoğlu, "İnsanların dizi titriyor. Halbuki bağışıklık sistemini güçlü tuttuğunuzda bu işin üstesinden gelirsiniz" şeklinde konuştu.

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