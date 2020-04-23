Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Karantinada olan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken bir kaza yaşadı. Telefonu elinden düşüren Tilbe'nin masasındaki sigarası başta olmak üzere tüm kişisel eşyaları görüldü.

Türk müziğinin sevilen şarkıcılarından Yıldız Tilbe, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kendisini eve kapattı. Evde yalnız olduğu için canı sıkılan Tilbe, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak takipçileriyle buluştu. Ancak Tilbe, yayın sırasında bir de talihsiz bir kaza yaşadı.

MASADAKİ KİŞİSEL EŞYALARI GÖRÜLDÜ

Yıldız Tilbe, meslektaşları gibi sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi ancak ufak çaplı bir kamera kazası başına geldi. Yayında olduğu sırada kamerayı yanlışlıkla ters çevirince arkasında duran masanın üzerindekiler de takipçileri tarafından görüldü. Masada, yayına çıkmadan önce kullandığı ruju ve ojesi görülürken aynı zamanda sarma sigarası da kameraya yansıdı.

"KENDİMİ PASLI ARABA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yıldız Tilbe, yaptığı canlı yayında ise karantina sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Karantinada yiyorum, içiyorum, uyuyorum ve televizyon izliyorum. Tembellik yapıyorum. Paslandım! Kendimi paslı araba gibi hissediyorum. Lütfen kimse çıkmasın ki bu Koronavirüs salgını da hemen son bulsun."