Jandarmadan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler

Çankırı'da bir evde kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kabahatlar Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 32 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.