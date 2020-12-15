Jandarmadan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler
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Jandarmadan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler

15.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:01
Jandarmadan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler

Çankırı'da bir evde kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kabahatlar Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 32 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.

Çankırı'da bir evde kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kabahatlar Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 32 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda H.K. ve E.K. isimli şahıslara ait evde aramalar yapıldı. Ev içerisinde bulunan 14 kişiden 9'unun kumar oynadığı tespit edildi.

Evde bulunan 14 kişiye Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan 21 bin TL, kumar oynadığı tespit edilenlere ise 11 bin 25 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 32 bin 25 lira para cezasının uygulandığı çalışmada ev sahipleri hakkında 'kumar için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayda iskambil kağıtlarına el konuldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kaygın

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