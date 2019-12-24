Çankırı'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

24.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:00

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü civarında meydana gelen kazada 2 tır kafa kafaya çarpıştı. Samsun istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Özcan Özdilek kontrolündeki 14 AK 387 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, karşı şeritte seyir halinde bulunan 78 SU 191 plakalı demir yüklü tırla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde tır sürücüsü Özcan Özdilek (46) ile aynı tırda bulunan Muhammet Arık (45) hayatını kaybetti. Diğer tırda bulunan Gökhan Aktar ile Ömer Aktar ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Meydana gelen kazadan dolayı D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA