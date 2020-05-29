Çankırı'da cuma namazı pazar yerinde kılındı ÇANKIRI'da koronavirüs nedeniyle kapanan camiler, 74 gün sonra açılırken, cuma namazı açık alanlarda ve pazaryerinde kılındı.

ÇANKIRI'da koronavirüs nedeniyle kapanan camiler, 74 gün sonra açılırken, cuma namazı açık alanlarda ve pazaryerinde kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde tüm camilerde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaz kılınmasına ara vermişti. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açıldı. Çankırı'da, vatandaşlar cuma namazı için belirlenen cami, meydan ve açık alanlara akın etti. Aksu Mahallesinde bulunan üstü kapalı pazar alanına gelen yüzlerce vatandaş, çizgilerle belirlenen yerlere seccadelerini sererek namaz kıldı. Maske takan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Uzun bir aradan sonra cuma namazı kıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Sadık Yıldırım, "Uzun bir aradan sonra cuma namazı kıldık. Şükürler olsun rabbime. Büyük bir sevinç var içimde. Yapacak bir şey yok, kurallara uyacağız. Umarım bir an evvel bu durumdan kurtuluruz" dedi.

Kaynak: DHA