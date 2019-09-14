Çankırı'da art arda iki deprem! Ankara'da da hissedildi

14.09.2019 09:15

Çankırı'da 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir yıkım ve can kaybının söz konusu olmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

ANKARA VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

VALİ HAMDİ AKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA:

Kentte paniğe neden olan depremle ilgili açıklama yapan Vali Hamdi Aktaş, "Büyüklük olarak çok ciddi bir deprem değil. Biz arkadaşlarımızla dikkatle izliyoruz. Herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız köyleri tarıyor" ifadelerini kullandı.