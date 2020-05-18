Çankaya'dan Sağlık Kart hizmeti Çankaya Belediyesinin 2017 Dünya Sağlık Günü'nde başlattığı Sağlık Kart uygulaması, sağlık kuruluşlarında indirim imkanı sunuyor.

Çankaya Belediyesinin 2017 Dünya Sağlık Günü'nde başlattığı Sağlık Kart uygulaması, sağlık kuruluşlarında indirim imkanı sunuyor. Özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50'ye varan indirim sağlayan kart, Çankaya Belediyesinin çeşitli semtlerde bulunan tahsilat bürolarından da temin edilebiliyor.

Çankaya Belediyesinin özel sağlık kuruluşları ile yaptığı protokol çerçevesinde yüzde 50'ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart, muhtarlıklar, Çankaya Evleri, Hoş Geldiniz Masası noktalarından sonra şimdi de semtlerdeki tahsilat bürolarından sağlanabiliyor. Vatandaşlara 40 özel sağlık kuruluşundan yararlanma imkanı sunan Sağlık Kart; muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında indirim sağlıyor. Sağlık Kart avantajları arasında robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, pediatriden ağız ve diş sağlığına, göz hastalıklarına, onkolojiye kadar çeşitli hizmetler yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir toplum. Biz Çankayalıların mutluluğu için, almak istedikleri sağlık hizmetlerinden daha düşük ücretle faydalanmalarını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın hastanelere gitme konusunda kaçındığı bu salgın hastalıkla mücadele günlerinde, özel sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyenlere bu indirim kartıyla destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız şimdi de semtlerimizde bulunan tahsilat bürolarından bu kartı edinebilirler. Yüzde 50'ye kadar indirim imkanı veren Sağlık Kart'a Çankaya'da yaşayan veya Çankaya'da ticari faaliyette bulunan tüm Çankayalılar hiçbir koşul aranmadan sahip olabilir" şeklinde konuştu.

40 sağlık kuruluşu ile protokol

Çankaya Belediyesinin Sağlık Kart projesinin sunduğu imkanlardan yararlanabilecek 40 özel sağlık kuruluşları ise şöyle:

Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Liv Hospital, Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Medicana, Özel Ankara Cerrahi Tıp, Özel Ortadoğu Hastanesi, Özel Doğal Hayat Polikliniği, Özel Natomed Hastanesi, Özel Kudret International Hospital, Kudret Göz Hastanesi, Özkaya Tıp Merkezi, Bayındır Hastanesi, Güven Hastanesi, Denge Tıp Laboratuvarı ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi, Özel Ankara Umut Hastanesi, Özel Çankaya Hastanesi, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Maxtone İşitme Merkezi, Özel Medipark Tıp Merkezi, Özel Koru Hastanesi, Mor Optik, Özel Yeni Med Tıp Merkezi, TOBB Etü Hastanesi, Özel Ena Tıbbi Laboratuvarları, Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi, Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi, Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, Özel Medsentez Polikliniği, Aktif Duyu Merkezleri, Yeni Vizyon Tıp Merkezi, Engin Tıp Merkezi, Özel Ankara Mayagöz Hastalıkları Merkezi, Fizitek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Siemens İşitme Cihazları, Özel Du-Çe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Hc İnternational Clinic Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi, Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Özel Medisis Hastanesi.

Hoş Geldiniz Masası ve tahsilat bürolarından alınabiliyor

Çankaya Belediyesi Hoş Geldiniz Masasından temin edilebilen Sağlık Kart, semtlerde bulunan tahsilat bürolarından da temin edilebiliyor. Tahsilat bürolarının adresleri ise şunlar:

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi - 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı içi - 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No: 2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99

Küçükesat Tahsilat Bürosu: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No: 94 Kat 4 - 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 100.Yıl Çankaya Evi içi 1534. Sokak ile 1524. Sokak kesişimi. - ANKARA

Kaynak: İHA