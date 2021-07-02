Çankaya'da Sivas katliamında ölenler anıldı
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Çankaya'da Sivas katliamında ölenler anıldı

Çankaya'da Sivas katliamında ölenler anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sivas katliamında hayatını kaybeden 33 kişiden biri olan Hasret Gültekin anısına düzenlenen 'Hasret' oyununda katliamda ölen sanatçı ve aydınlar unutulmadı.

Sivas katliamında hayatını kaybeden 33 kişiden biri olan Hasret Gültekin anısına düzenlenen 'Hasret' oyununda katliamda ölen sanatçı ve aydınlar unutulmadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğine Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ile katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Şirin Aktemur'un yazıp yönettiği Berlin merkezli Theater 28'in ilk Türkiye yapımı olma özelliği taşıyan Hasret oyunu, Gültekin'in sevdikleriyle, memleketiyle, bağlamasıyla ve türküleriyle buluşma niteliği taşıyor. Üç yıllık uzun bir araştırmanın sonunda kaleme alınan Hasret oyununda Gültekin'i canlandıran Devrim Evin'e müzisyen Deniz Türkan bağlamasıyla eşlik etti. Hasret oyunu, Hasret Gültekin'in bilinen yönlerinin yanı sıra ailesi tarafından paylaşılan ve bugüne dek bilinmeyen değerlerini de anlatarak günümüze ışık tutuyor.

"Zulme asla teslim olmayacağız"

Hasret oyununu Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin ile birlikte izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Katliamda canlarını yitiren 33 sanatçı ve aydını hasretle anıyorum" dedi. Sivas katliamında Hakk'a yürüyen canları hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Taşdelen, "Zalime asla boyun eğmeyeceğiz, zulme asla teslim olmayacağız. Şair diyor ya 'Ölüm hep bana hep bana mı düşer usta.' Ölüm maalesef bize düşüyor ama şunu da biliyoruz ki onların ışığı hiçbir zaman sönmüyor" diye konuştu.

"Bu ülkenin hiçbir köşesini karanlığa teslim etmeyeceğiz"

Hasret oyunuyla o günleri tekrar yaşayan Yeter Gültekin de başından beri desteklerini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. Daha güzel şeyleri paylaşmayı umut ettiklerini belirten Yeter Gültekin, "Burada vahşette yitirdiğimiz canlarımızın yakınları, vahşetten kurtulan canlarımız var. Sizler iyi ki varsınız, sizin varlığınız bizim dayanma gücümüz. Sivas'ı karanlığa bırakmayacağız, hiçbir zaman bu ülkenin hiçbir köşesini karanlığa teslim etmeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Çankaya'da Sivas katliamında ölenler anıldı
Çankaya'da Sivas katliamında ölenler anıldı
Çankaya'da Sivas katliamında ölenler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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