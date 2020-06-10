Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor Anneleri öldürülen köpeklere sütannelik yapıyor Yavru köpeklerin sahibi Osman Şentürk; "Toplamda 17 yavruya bakıyor, kendi yavrularından ayırt etmiyor" "Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum" Pamuk'un sahibi Altuğ Ulucan;

10.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:25

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor

Anneleri öldürülen köpeklere sütannelik yapıyor

Yavru köpeklerin sahibi Osman Şentürk;

"Toplamda 17 yavruya bakıyor, kendi yavrularından ayırt etmiyor"

"Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum"

Pamuk'un sahibi Altuğ Ulucan;

"Aynı kendi yavruları gibi bakıyor, besliyor inşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Pamuk isimli Akbaş cinsi köpek, canice vurularak öldürülen başka bir köpeğin yavrularına sütannelik yapıyor. Adeta insanlık dersi veren Pamuk'un kendi yavrularıyla birlikte 17 köpeğin hayatta kalmaları için verdiği mücadele taktir topluyor.

Osman Şentürk'ün geçen günlerde Akbaş cinsi 4 çoban köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından canice silahla vurularak öldürüldü. Aradan 2 gün geçtikten sonra Şentürk'ün 12 yavrusu bulunan Ayperi isimli Akbaş cinsi köpeği de aynı şekilde öldürüldü. Olayların ardından jandarma ekiplerine şikayette bulunan Şentürk, yetim kalan yavruları bir müddet şırınga ile süt vererek besledi. Daha sonra gözleri açılmayan yavrulara anne bulma arayışına giren Şentürk, Altuğ Ulucan'ın sahip olduğu Pamuk isimli Akbaş cinsi köpeği sütanne olarak denedi. İlk etapta yavruları yadırgayan 3 yaşındaki Pamuk, kısa süre içinde annesiz kalan sevimli patileri benimsedi. Türk ırkı olarak nam salan Akbaş cinsi Pamuk, şimdi sevimli patileri kendi yavrusuymuş gibi emziriyor. Toplam 17 yavruya bakan Pamuk, yavruları annesiz bırakanlara da adeta insanlık dersi veriyor.

"Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum"

Konuyla ilgili konuşan yavruların sahibi Osman Şentürk, "Koyunlarımızı otlatmaya çıkardığımız gün köpeklerimiz kurt kokusu alıp peşinden gittiler. Ondan sonra gelmediler, ben de pek aldırış etmedim. Aradan bir gün geçti köpeklerimi aramaya gittim. 4 köpeğimin de öldürülmüş olduğunu gördüm. 2 gün sonra da yavrulu bir dişi köpeğimi kaybettim. Onun da vurulduğundan şüpheleniyorum. Yavrular ortada kaldı ve daha gözleri açılmamıştı. Dişi bir köpek getirdik yavrulara sütannelik yaptırıyoruz. Toplamda 17 yavruya bakıyor. Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum. Jandarmaya şikayette bulundum ama kanıtımız olmadığı için onlarında elleri kolları bağlı. Bu hayvanların ağızları, dilleri yok. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Bizim malımızı, canımızı koruyorlar" dedi.

"Kendi yavrularından ayırt etmiyor"

Pamuk'un yavrulara kendi yavrusuna bakar gibi sahiplendiğini aktaran Şentürk, "İlk etapta yavrulara şırınga ile süt verdik. Anneleri kadar bakamasak ta bakmaya çalıştık. Pamuk ilk başlarda biraz yadırgadı. Daha sonra yavruları benimsemeye başladı. Şimdi kendi yavrularından ayırt etmiyor" diye konuştu.

"İnşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz"

Pamuk'un sahibi Altuğ Ulucan ise, "Bu yavruların babaları arkadaşımızın çok eski bir köpeğiydi. Anneleri de Osman'ın çok eski soydan gelen bir köpeğiydi. Bu yavruların Akbaş ırkı için çok değerli olduğunu bildiğim için Pamuk'u getirdim. İlk geldiğimizde yavruların hepsinin gözleri kapalıydı. Annelerine zarar veren insan nasıl bir insan anlamış değilim. Getirdiğimde Pamuk biraz yadırgadı. Sonrasında onları kabullendi. Yaklaşık 3 gündür aynı kendi yavruları gibi bakıyor, besliyor. Yanına yaklaşan olduğunda korumak için tepki de veriyor. Pamuk'un annelik içgüdüsü daha öncede vardı. Küçük köpekleri yanına alır onlarla yatardı. Bunları da sahiplendi. Kendi yavrularından ayırmayarak büyütmeye çalışıyor. İnşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Haber
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:31:16. #1.15#
title