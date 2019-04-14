Acımasız Koca, Evi Terk Eden Karısı Kamyonetiyle Ezdi! Dehşet Anları Kamerada

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Abdullah Onat, evi terk eden 30 yıllık karısı Elif Onat'ı kamyonetiyle ezdi, ardından da kaçtı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı.Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"BENİ ALDATIYORSUN" DEYİP EVİ TERK ETTİ

Pendik'te gerçekleşen olayda iddiaya göre Efil Onat, 30 yıllık eşi Abdullah Onat ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Kocasına sinirlenen kadın, eşyalarını alarak evi terk etti.

EŞİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Kocası onun geri döndürmeye çalışsa da kadını ikna edemedi. Daha sonra Abdullah Onat, kamyonetine binerek eşini takip etmeye başladı.

KAMYONET İLE KARISINI EZİP KAÇTI

Gözü dönen koca, kamyonetini eşyaları ile otobüs durağına doğru yürüyen kadının üzerine sürdü. Karısına hızla çarpan şahıs, kadını ezip kaçtı.

"EVİ TERK ETMESİNE SİNİRLENDİM"

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı. 30 yıllık karısına çarparak ölüme terk eden adam, ifadesinde karısını aldatmadığını, evi terk etmesi sebebiyle sinirlendiğini belirtti.

Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA