Acımasız Koca, Evi Terk Eden Karısı Kamyonetiyle Ezdi! Dehşet Anları Kamerada
İstanbul'un Pendik ilçesinde cani koca, evi terk eden 30 yıllık karısını kamyonetiyle ezdi, ardından da kaçtı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Abdullah Onat, evi terk eden 30 yıllık karısı Elif Onat'ı kamyonetiyle ezdi, ardından da kaçtı.
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı.Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
"BENİ ALDATIYORSUN" DEYİP EVİ TERK ETTİ
Pendik'te gerçekleşen olayda iddiaya göre Efil Onat, 30 yıllık eşi Abdullah Onat ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Kocasına sinirlenen kadın, eşyalarını alarak evi terk etti.
EŞİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADI
Kocası onun geri döndürmeye çalışsa da kadını ikna edemedi. Daha sonra Abdullah Onat, kamyonetine binerek eşini takip etmeye başladı.
KAMYONET İLE KARISINI EZİP KAÇTI
Gözü dönen koca, kamyonetini eşyaları ile otobüs durağına doğru yürüyen kadının üzerine sürdü. Karısına hızla çarpan şahıs, kadını ezip kaçtı.
"EVİ TERK ETMESİNE SİNİRLENDİM"
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı. 30 yıllık karısına çarparak ölüme terk eden adam, ifadesinde karısını aldatmadığını, evi terk etmesi sebebiyle sinirlendiğini belirtti.
Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Lanet adam madem kadını aldatiyön bırak kadin gitsin sen de ne halt yersen ye madem kadını istiyon ne diye aldattın mal ; kadin burda yerden göğe kadar haklı böyle bir adamla yaşanılmaz dilerim kadin çağız kurtulur inşallah daha sonra da bu canı adam dan ayrilirCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne güzel yazmışsın ESİRE . hırto kendine güveni olmadığı için karısına baskı uyguluyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bende gızlıce evden ayrılıp ayrıldım TM 10 yol oldu çok iyyıım işim var ailem var düzenlim yerınde çocukların yanımdaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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evinizi tek edecek kadar bıktıysanız saklıca kaçıp gidin ve bir daha buluşmayın ve numaranızı değiştirin hatta evinizi bile değiştirin.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Eş seçerken yapılan bir hata,,,iki taraf için tam bir felaketle sonuçlanıyor..evlilik öncesi nikahsız gezip tozmalar boşanmanın altyapısını oluşturuyor,,neymiş gençler birbirini tanıyorlarmış..? bu hareket islama uygunmu degilmi ona bakılmıyor..bakılmadıgı içinde boşanmaların ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır