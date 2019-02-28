Cani Adam Öldürdüğü Kadınların Parçalarını Köpeklerine Yedirdi

Rusya'da daha önce tecavüzden 5 ay hapis yatan 32 yaşındaki Alexander Maslennikov, isimli cani adam, tecavüz ettiği iki kadını öldürüp cesetlerinin bir bölümünü kıyma makinesinde öğütüp köpeklerine yedirdi. Polisin yaptığı soruşturma kapsamında kadınların, Alexander ile bir bardan çıkıp evine gittiklerine dair güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Yakalanan katile mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezası verildi.

BARDA TANIŞIP KATİLİN EVİNE GİTTİLER

Alexander, gittiği bir barda tanıştığı 28 yaşındaki Olga Shaposhnikova ve 29 yaşındaki Daria Labutina ile tanışıp onları evine pizza yemeye davet etti. Alexander, Daria ile ilişkiye girip öldürdü. Arkadaşının banyoda öldürüldüğünden habersiz olan diğer kadın, elini yıkamak için banyoya gittiğinde cesedi gördü ve çığlık atıp yardım istedi. Cani adam diğer kadının "beni öldürme" yalvarışlarına aldırmadan boğarak öldürdü.

CESETLERİN BAZI PARÇALARINI KÖPEKLERE YEDİRDİ

Alexander, dışarı çıkıp bir balta ve plastik poşet aldıktan sonra kadınları parçalara böldü. Bazı parçalarını kıyma makinesine atıp öğüttükten sonra köpeklere yedirdi. Parçalara böldüğü ceset parçalarını bir ormanlık alana gömdü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Kurbanların aileleri kendilerinden haber alamayınca polise haber verdi. Polis, yaptığı soruşturma kapsamında kadınların Alexander ile bir bardan çıkıp evine gittiklerine dair güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Alexander'ın evine iki kadınla girdiği ama evden tek başına elinde çöp poşeti ile çıktığını görünce katili gözaltına aldı.

YALVARMALARINA ALDIRMAMIŞ

Alexander, ifadesinde kadınların kendisine yalvarmalarına rağmen kadınları öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan katil, yaptığı şeyden dolayı pişman olduğunu söyleyip öldürdüğü kadınların ailelerine taziyelerini bildirdi.