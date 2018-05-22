Caner Toygar'ın Milletvekili Adaylığı Suya Düştü

Evlilik programları ile ünlenen ve geçtiğimiz günlerde intihar ettiği haberleriyle gündeme gelen Caner Toygar'ın milletvekilliği hayali suya düştü.

"BEN DE VARIM" DEMİŞTİ

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı olan Caner Toygar, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yaptığı açıklamada "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım" ifadelerini kullanan Caner Toygar, listelerin açıklanması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı.

LİSTEYE GİREMEDİ

AK Parti 600 kişilik milletvekili listesini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Caner Toygar da birçok isim gibi listeye girmeyi başaramadı.