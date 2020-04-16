Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'Evde kal' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'Evde kal' çağrısı - Haberler
Candan Erçetin, Kırklarelispor, Kırklareli, Güncel

Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'Evde kal' çağrısı

KIRKLARELİLİ sanatçı Candan Erçetin, çektiği bir video ile hemşehrilerine, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

16.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:47
Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'Evde kal' çağrısı

KIRKLARELİLİ sanatçı Candan Erçetin, çektiği bir video ile hemşehrilerine, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Kırklarelili ünlü şarkıcı Candan Erçetin, TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'un atkısı ile bir video çekerek, hemşehrilerine evde kal çağrısında bulundu. Kırklarelispor ile Kırklareli Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan video büyük ilgi gördü. Erçetin, kamera karşısına geçerek verdiği mesajda, "Sevgili hemşehrilerim ne yapıyoruz, evde kalıyoruz. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyoruz. Şehrimizin sağlığını koruyoruz. Hele şu virüsü bir yenelim sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın" dedi.Erçetin'in çağrısına Kırklarelilerden destek geldi. Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, takımının atkısıyla vatandaşlara, 'Evde kal' çağrısında bulunan Erçetin'e teşekkür etti.

Kırklareli Valiliği, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar 1509 test yapıldığını, toplam vaka sayısının da 230 olduğunu 8 kişinin de vefat ettiğini açıkladı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi dün saat 16.00'dan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
'Yazın 2 ay okullar açık olacak' dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Fahriye Evcen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Ateş Nisan Kadın
Şu an buradasınız: Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'Evde kal' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 14:56:29. #1.14#
title