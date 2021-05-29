Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"

"Geliyo mu sesim beni duyuyorsun dimi" sözleri en çok aratılan konular arasında yer aldı. Söz ve müziği Vahap Canbay'a ait olan şarkının sözlerini sizin için derledik. Canbay ve Wolker 'in düet olarak söylediği "Ters" parçasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"!