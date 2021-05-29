Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"
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Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"

Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! 'Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi'
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"Geliyo mu sesim beni duyuyorsun dimi" sözleri en çok aratılan konular arasında yer aldı. Söz ve müziği Vahap Canbay'a ait olan şarkının sözlerini sizin için derledik. Canbay ve Wolker 'in düet olarak söylediği "Ters" parçasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"!

"Geliyo mu sesim beni duyuyorsun dimi" sözleri en çok aratılan konular arasında yer aldı. Söz ve müziği Vahap Canbay'a ait olan şarkının sözlerini sizin için derledik. Canbay ve Wolker 'in düet olarak söylediği"Ters" parçasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"!

CANBAY VE WOLKER- TERS ŞARKI SÖZLERİ!

Canbay

Anlamı yok hiç birinin

Yada anlam veremedik hiç birimiz

Birimiz hepimiz hepimiz biriz

Kirliyiz ama kir değiliz

Bütün yaşantın yalan olur emin ol

En temizide karakola giriyor

Umutların yalan olabiliyor

Bak bakalım kim kime geliyor

Geliyor mu sesim

Beni duyuyorsun demi

İçmekten deli olucan deli

Nasıl buluyorsun evi

Yola bakınca anlıyacaksın

Yalnız başına hep ağlayacaksın

Sorucak yüzün olmayacak bak

Herzaman üstüne oynuyacaklar

Wolker

Yirminde kelepçe takıcan

Yetmiyecek birde gençliğini yaklcan

Umursamaz bir şekil yola bakıcan

Dört duvar arasında sıkışıp kalıcan

Sonu yok bu yalan

Birde gece bizi yokluyolar

Lafa gelince korkmuyorlar

Abiler adiyi kolluyorlar

Hayatı masaldan farzet

Boşlukta çöküyor kasvet

Hele bi yarını hallet

Sen öyle olucak zannet

Adabını bilmen gerekir

Çamura düştük gelmez bize kir

En güzelide içten gelen his

Afedersiniz siz kimsiniz?

Şarkı: Ters

Sanatçı: Canbay ve Wolker

Albüm: Ters

Haber Yorumları
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