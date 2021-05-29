Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"
"Geliyo mu sesim beni duyuyorsun dimi" sözleri en çok aratılan konular arasında yer aldı. Söz ve müziği Vahap Canbay'a ait olan şarkının sözlerini sizin için derledik. Canbay ve Wolker 'in düet olarak söylediği "Ters" parçasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"!
"Geliyo mu sesim beni duyuyorsun dimi" sözleri en çok aratılan konular arasında yer aldı. Söz ve müziği Vahap Canbay'a ait olan şarkının sözlerini sizin için derledik. Canbay ve Wolker 'in düet olarak söylediği"Ters" parçasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Canbay ve Wolker- Ters Şarkı Sözleri! "Geliyor mu sesim beni duyuyorsun dimi"!
CANBAY VE WOLKER- TERS ŞARKI SÖZLERİ!
Canbay
Anlamı yok hiç birinin
Yada anlam veremedik hiç birimiz
Birimiz hepimiz hepimiz biriz
Kirliyiz ama kir değiliz
Bütün yaşantın yalan olur emin ol
En temizide karakola giriyor
Umutların yalan olabiliyor
Bak bakalım kim kime geliyor
Geliyor mu sesim
Beni duyuyorsun demi
İçmekten deli olucan deli
Nasıl buluyorsun evi
Yola bakınca anlıyacaksın
Yalnız başına hep ağlayacaksın
Sorucak yüzün olmayacak bak
Herzaman üstüne oynuyacaklar
Wolker
Yirminde kelepçe takıcan
Yetmiyecek birde gençliğini yaklcan
Umursamaz bir şekil yola bakıcan
Dört duvar arasında sıkışıp kalıcan
Sonu yok bu yalan
Birde gece bizi yokluyolar
Lafa gelince korkmuyorlar
Abiler adiyi kolluyorlar
Hayatı masaldan farzet
Boşlukta çöküyor kasvet
Hele bi yarını hallet
Sen öyle olucak zannet
Adabını bilmen gerekir
Çamura düştük gelmez bize kir
En güzelide içten gelen his
Afedersiniz siz kimsiniz?
Şarkı: Ters
Sanatçı: Canbay ve Wolker
Albüm: Ters