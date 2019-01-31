Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı televizyon programında mısır şurubu şekeri konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaparak " Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanı'mıza sesleniyorum. 18 yaşına kadar yasaklanması lazım. Alkol nasıl yasak satılmıyor. Bunun da yasaklanması lazım." dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme ve gıda konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği Karatay, yine çarpıcı uyarılarda bulundu. NTV canlı yayınına katılan Karatay, hazır ürünler ve gazlı içeceklerdeki mısır şurubu şekeriyle ilgili uyarılarını bir kez daha tekrar etti.

"MISIR ŞURUBU BÜTÜN HASTALIKLARI BAŞLATABİLİYOR"

Nişasta bazlı şeker ve mısır şurubunu zararlarını anlatan Karatay, "Pakete giren hiçbir şeyi yemeyin diyoruz. Vücutta bütün hastalıkları başlatabiliyor. En başta mısır şurubu şekeri tansiyonu yükseltiyor. Tip 2 şeker hastalığını başlatıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını başlatıyor. Böbreklerde idrar söken tüpleri tahrip ediyor. Beyin için damarlarda darlıklar meydana getiriyor kolon dediğimiz bağırsaktan kanserojen etkisi yapıyor, obeziteyi başlatıyor." dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: 18 YAŞINA KADAR YASAKLANMALI

"Mısır şurubu dediğimiz sıvı olan şekerli gazlı içecekler, bu çocukların alkolü" diyen Karatay, konuşmasına böyle devam etti: "Onun için ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanı'mıza sesleniyorum. 18 yaşına kadar yasaklanması lazım. Alkol nasıl yasak satılmıyor. Bunun da yasaklanması lazım. Eğer gençlerimizin ve çocuklarımızın bebeklerimizin sağlığını düşünüyorsak. Gerçi kantinlerde bunu kaldırdılar."

"Çok seviyorum tatlı krizim var" diyenler için Karatay, şöyle konuştu: "Şekerden vazgeçmek yok. Eğer öyle hissediyorlarsa bilin ki metabolik bozukluk var. Bağırsaklarda bozukluk var. Bağırsaklardaki düşman bakteriler bunu istiyor. Metabolizmayı düzeltmekte fayda var.

"DİĞER 4 TAT ALMA DUYGUSUNU BASTIRIYOR"

Mısır şurubu şekeri farkında olmadan kullanılıyor. Dondurma, çikolata, gazlı içeceklere konuyor, meyve sularında da var. Dört türlü tat alma duygumuz var. Acı, tatlı, tuzlu ve ekşi. Mısır şurubu kullanıla kullanıla meyve şekeri dediğimiz fruktoz da buna dahil dilimizde beşinci tat alma duygusunu geliştirdi. Bunu Japonlar gösterdi adı Umami. Umami diger 4 tat alma duygusunu bastırıyor. Onun için siz şeker tatlı ihtiyacını gidermeye çalışıyorsunuz. "

BAĞIMLILIKTAN KURTULMA ÖNERİSİ: KRİSTAL KAYA TUZU

"Bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz?" sorusuna Karatay, şu yanıtı verdi: "Dildeki dört duyumuzu reset etmemiz lazım. Bunu da reset eden kristal kaya tuzu. Kaya tuzunu bir bardak suya koyup azıcık eritip içebiliriz. Sabah akşam gargara yapabiliriz. Bu yavaş yavaş birden bire olmuyor.

"MISIR ŞURUBU ŞEKERİ, TOZ ŞEKERDEN 7 KAT DAHA TEHLİKELİ"

İkincisi ondan uzaklaşıyoruz. Şeker zehir mısır şurubu ondan 7 kat daha fazla tehlikeli. Babam şeker hastası olduğu zaman annem bize çocukluğumuzda şeker vermedi. Şekerli kahve içemem. Alışınca damak tadı da öyle."

"NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASINI YÜZDE 2,5'E İNDİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "2001 yılında yayımlanan şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bunu geçtiğimiz yıl yüzde 5'e düşürmüştük, şimdi de yüzde 2,5'e indiriyoruz. Böylece milletimiz nişasta bazlı şeker kullanımı düşürmüş oluyoruz." demişti.