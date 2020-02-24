Canan Karatay, koronavirüsten korunmanın sırrını tek tek anlattı
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede can almaya başlayan koronavirüsten nasıl korunulması gerektiği konusunda önerilerde bulunan Canan Karatay, "Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bir tanesi kelle paça" ifadelerini kullandı.
Konuk olduğu canlı yayında tüm dünyaya korku salan koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu salgından korunmanın birçok yolu olduğunu belirtti.
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENMESİ LAZIM"
Bu virüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Karatay, "Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var" ifadelerini kullandı.
"DOĞA ZATEN SİZE YOL GÖSTERİYOR"
Doğanın sunduğu nimetlerin önemine dikkat çeken Karatay, "İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor. Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor" şeklinde konuştu.
Haber Videosu: Canan Karatay, koronavirüsten korunmanın sırrını tek tek anlattı
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ÜşütmüşCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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çok doğru. bizim aile geleneği, grip olan kişiye haşlama et verilir ve suyu baharatlı olarak içirilir. ilaç kullanmaya gerek yokCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Ya yapmayın !!!!!!!!Bu Bünyenin zayıflığıyla alakası yoooooook . Bünye zayıf olsada olmasada Vürüste herikisinide denemiştir Çinliler. Laboratuvarda denemiştir olmamıştır demekki iş çok Ciddi baksanıza sıcak bölgelerde bile çıkıyor . Akıllı Çinliler , Japon’lar bile tedavisini bulamamışken biz kelle paça içerekmi koruncaz iyi ozaman içelim kendimizi güvende hissederek dışarıya çıkalım . Saçmalamayın ve kalabalık yerden uzak durup Hijyeni bir okadar arttırıp önlemi sıkılaştırmakCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır