: Canan Karatay, koronavirüsten korunmanın sırrını tek tek anlattı

24.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:39

Konuk olduğu canlı yayında tüm dünyaya korku salan koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu salgından korunmanın birçok yolu olduğunu belirtti.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENMESİ LAZIM"

Bu virüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Karatay, "Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var" ifadelerini kullandı.

"DOĞA ZATEN SİZE YOL GÖSTERİYOR"

Doğanın sunduğu nimetlerin önemine dikkat çeken Karatay, "İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor. Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor" şeklinde konuştu.

Haber Videosu