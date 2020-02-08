Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı

08.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:23

Halkın kulak verdiği uzmanlardan olan Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası", Maraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentte iş adamı Adem Mağralı tarafından vatandaşlara kurulan dev kazanlardan 5 bin kişiye ikram edildi.

GRİBE KARŞI ÇOK ETKİLİ

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, yüksek dozda antioksidan içermesi nedeniyle gribe karşı önerdiği tirşik çorbasıyla ilgili organizasyona katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şunları söyledi:

"Maraşımızın birçok değeri var. Bizim mutfak kültürümüz bize özgü farklılıkları içeren bir kültürümüz. Bunların başında paçamız, tirşiğimiz, çorbamız, dolmamız, sarmamız, içli köftemiz bunlar bize özgü mutfak kültürümüz. Ve tirşik başka bir yörede olmayan biz çorbamız. Uzmanlarımız doğal antibiyotik olarak ifade ediyorlar. Yapılması biraz zahmetli de olsa bunu 12 ay piyasaya sürmemiz lazım. Daha fazla tanıtmamız lazım."

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ"

İş adamı Adem Mağralı ise Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü vesilesiyle düzenledikleri şenliğin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bu soğuk kış gününde vatandaşlara 5 bin kişilik tirşik ve pilav ikramında bulunduklarını ifade eden Mağralı, paylaştıkça çoğalan şeyin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.