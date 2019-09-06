Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi

06.09.2019 17:43

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek. Mahkemedeki savunmasında cumhurbaşkanına hakaret etmediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, hapis kararının ardından yaptığı ilk açıklamada "Kararlar duruşma salonlarında değil, Saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti yönlendirmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" şeklinde konuşmuştu. Kaftancıoğlu twitter'dan daha kapsamlı bir paylaşımda bulundu. Şanışer adlı rapçinin dün yayımladığı ve Youtube'da 4 milyona yakın gösterimi bulunan "Susamam" isimli parçayı "Gençler bugün ve daima ben de" notuyla paylaştı.

"NE SİZLER NE DE BEN BUNU HAK ETMİYORUZ"

Hukuk, kanun, demokrasi, adalet gibi kavramların temenniye dönüştüğünü vurgulayan Kaftancıoğlu, "Sevgili dostlar; bugün yine beni yalnız bırakmadınız. Zulmedenlerin, adaleti yok edenlerin gözlerine, kulaklarına, bizim bir arada olduğumuzu ve asla ayrılmayacağımızı en açık haliyle yeniden haykırıyorsunuz. İyi ki varsınız. Her birinizin çok değerli olduğunu düşündüğüm zamanını böylesi bir davayla meşgul ediyor olmaktan dolayı gerçekten üzülüyorum. Ne sizler ne de ben bunu hak etmiyoruz. Bir düşünün: Bu ülkede uzun zamandır herhangi bir mahkeme kararıyla ilgili konuşurken kanunlardan, yargı mensuplarından hatta yasa koyuculardan bile bahsedebiliyor muyuz? Hayır. Hukuk, kanun, demokrasi, adalet gibi kavramlar bir temenniye dönüştü. Mahkeme kararları kanunlara göre değil siyasi konjonktüre, siyasi iktidarın keyfine göre şekilleniyorsa o ülkedeki tüm duruşmalar birer formalitedir" açıklamasında bulundu.

"KARARLAR DURUŞMA SALONLARINDA DEĞİL SARAY ODALARINDA ALINIYOR"

Mahkeme kararlarının kanunlara göre düzenlenmediği düşüncesini dile getiren CHP İl Başkanı, "Açılan davalarda kararlar, duruşma salonlarında değil saray odalarında alınıyor. Bu ülkede mahkeme kararları kanunlara göre düzenlenmiyor; kanunlar, verilmek istenen cezalara göre şekillendiriliyor. Adalete susamış bizleri burada mahkum eden/ etmek isteyenler, hukuk maskesi takmış mafya yöntemleri kullanan vesayet odaklarıdır. Demokrasi düşmanı bu sivil vesayetin adı saraydır. #SarayVesayeti, halk iradesi ve demokratik siyaset önündeki en büyük engeldir. İşine gelmezse halk iradesini tanımayan, yargıyı muhalefete karşı sopa olarak kullanan, medyayı tekelleştiren, bürokrasinin tüm kurumlarını partizanca bir hırsla dizayn eden, seçilmişleri atanmışlar karşısında aciz duruma düşüren #SarayVesayeti var bu ülkede" dedi.

KAFTANCIOĞLU: ONLAR SANIYORLAR Kİ BASKI YAPTIKÇA KORKACAĞIZ

Korkmayacaklarını ve susmayacaklarını açıklayan Kaftancıoğlu, "Halktan, sandıktan karşılık bulamayınca mafya yöntemleriyle siyasete yön vermeye çalışan #SarayVesayeti'ne karşı mücadelemiz daha yeni başlıyor. Onlar sanıyorlar ki; baskı yaptıkça korkacağız, haklarımız elimizden alındıkça yılgınlığa düşüp susacağız. Onlar sanıyorlar ki kayyımlarla seçme ve seçilme hakkı gasp edilenler, iradesine ipotek koyulanlar korkacak ve susacak. #SarayVesayeti'ne son verene kadar bedeli her ne olursa olsun susmayacağız, birlikte mücadeleden geri durmayacağız. İşte bu nedenlerle bu dava da İstanbul'u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davasıdır. Tekrar ediyorum: O kaybetti, biz kazandık" ifadelerini kullandı.