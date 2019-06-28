Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı verilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

KAFTANCIOĞLU HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun süre talebini kabul etti. Mahkeme savunmaların hazırlaması için sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmetti. Tekrardan süre verilmeyeceğini söyleyen heyet, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

"GÖZÜ PEK KADINLARDAN DAHA ÇOK KORKUYORLAR"



İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşımı;

Korkuyorlar biliyoruz, kimler korkar, neden korkar onu da biliyoruz.

Ancak gördüğümüz bir şey var ki o da;

kadınlardan, sözünü sakınmayan gözü pek kadınlardan daha çok korkuyorlar.

Bence de korkun @meral_aksener