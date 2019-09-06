Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili açıklamada bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.
Konuyla ilgili AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. Habertürk ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "