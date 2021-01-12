Çanakkale Valisi Aktaş, Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya'nın nikah şahidi oldu
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Çanakkale Valisi Aktaş, Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya'nın nikah şahidi oldu

12.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:19
Çanakkale Valisi Aktaş, Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya'nın nikah şahidi oldu

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya'nın nikah şahidi oldu.

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya'nın nikah şahidi oldu.

Bir süre önce Bozcaada Kaymakamı olarak göreve başlayan Bahar Kaya, Yusuf Çelik ile evlendi. Çiftin Deniz Polis Evi'nde bugün gerçekleşen nikah törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş da katıldı. Vali Aktaş, Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya'nın nikah şehitliğini yaptı. Vali Aktaş ve eşi Songul Aktaş, nikah töreninin ardından çifte mutluluklar diledi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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