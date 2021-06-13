ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
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ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu

Anadolu Ajansı / Ali Atmaca - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.

Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.

Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.

Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerini saran köpüksü madde, balıkçı barınağını tümüyle kapladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Atmaca

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