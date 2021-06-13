ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.
Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.
Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.
Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerini saran köpüksü madde, balıkçı barınağını tümüyle kapladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Atmaca