Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

17.08.2019 11:27

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak yan yattı. İhlas Haber Ajansı, en az bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çok sayıda kişi de olayda yaralandı.

Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, otobüs şoförü, yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

İstanbul Esenler'e doğru hareket ettiği bildirilen otobüs, elektrik direğine çarparak devrildi. En az 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralının da olduğu kaza sebebiyle, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevki sürüyor.

Anadolu Ajansı, kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiğini duyurdu.

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde trafikte artış gözlemlenirken, kaza haberleri de çoğaldı. Özellikle otobüslerin üst üste yanmalarının ardından, yolcu otobüslerinin ve şoförlerinin iyi denetlenip denetlenmediği kamuoyunda tartışılıyor.

Kaynak: AA