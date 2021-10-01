Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Haberler
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

ÇANAKKALE'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik, 13-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise 200 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 12 gram esrar ve 77 adet ecstasy ele geçirildi.


Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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