Çanakkale'de orman yangını

11.08.2019 10:38

Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 22.40'ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle