Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti

Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti

Çanakkale'de R.D isimli şahsın araç içerisinde fuhuş yaparken ölmesi üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin düzenledikleri operasyonda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

03.10.2019 11:02
Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti

Çanakkale'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan Cuma günü 2019 tarihinde R.D isimli şahıs, şüpheli olan A.M. isimli yabancı uyruklu kadınla araç içerisinde fuhuş yaparken ölmesinin ardından, Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

'Örgütlü Olarak Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek Suçu' kapsamında, 9 Temmuz 2019 tarihinde başlayarak 2 ay boyunca süren teknik takip neticesinde 30 Eylül 2019 tarihinde 4 ayrı adreste, 4 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Yapılan operasyonda R.D, E.K. ve yabancı uyruklu M.S ve A.M isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde, eklentilerinde ve üzerlerinde yapılan aramada; 7 adet android cep telefonu, 5 adet telefon sim kartı, 1 adet kredi kartı, 2 adet yabacı uyruklu pasaport ele geçirildi. Çan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan R.D, E.K. ve yabancı uyruklu M.S. ve A.M. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (7)

  • KIBRIS GAZISI:
    ÜLKE DINGONUN AHIRINA DÖNDÜ IPINI KOPARAN TÜRKIYEYE GELIYOR HEM YABANCI HEM FUHUS YAPTIKLARI TESBIT EDILMIS HEM CINAYET SÜPHELISI AMA ADLI DENETIMLE SERBEST ÖYLEMI BÖYLE SACMA BIR UYGULAMA AKLA MANTIGA SIGARMI ÜLKEMIZE NE AMACLA GELDIKLERI BELLI DEGILMI HADI GIDIN DEVAM EDIN DENIRMI BU ÜLKENIN KANUNLARI YOKMU KIM BUNLARA IKAMET IS MÜSADESI VERIYOR KIM EVINI KIRAYA VERIYOR NE IS YAPIYORLAR NE VERGI VERIYORLAR BÖYLE BIR DÜNYA VARMI BÖYLE CIDDI BIR DEVLET OLUNURMU ÜLKEMIZIN GELDIGI YERE BAKIN YAZIK
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  • FANİ:
    Serbest bırakildilar.Bu mu yani bu pisliklerin ulkemizde hastaliklarini bulastirip elini kolunu sallayarak dolasmalarinin karsiligi bu mu????
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