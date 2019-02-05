Acı Bekleyiş! Oğlunu Yutan Çayın Başından Bir An Olsun Ayrılmıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta 4 gençten 3'ünün cenazesi bulundu. Kayıp olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt araç içinden çıkmadı. Kayıp Barış Kurt'un babası Sedat Kurt bölgeden ayrılmayarak, acı bekleyişini sürdürdü.

ARAÇ SUDAN ÇIKARILDI

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan 17 AAC 010 plakalı otomobil yapılan çalışmaların ardından bulunarak sudan çıkarıldı.

3 GENCİN CENAZESİ BULUNDU

4 gencin olduğu öne sürülen araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan cenazelerin tanıdıkları tarafından teşhisi yapıldı.

3 GENCİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'a ait olduğu tespit edildi. Ardından cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri daha sonra gerekli kontroller ve tetkiklerin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ACI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan kayıp olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt araç içinden çıkmadı. Barış Kurt'un babası Sedat Kurt gece boyu bölgeden ayrılamayarak, acı bekleyişini sürdürdü.

Baba Kurt'un çaya bakarak acı bekleyişi kameralara yansıdı.

Diğer taraftan bölgede yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkisini kaybetmesiyle Barış Kurt'u arama çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA