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Can Yaman El Turco dizisi neden yayından kaldırıldı (GAİN)?

Can Yaman El Turco dizisi neden yayından kaldırıldı (GAİN)?
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Kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman'ın, bir ankette "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna tereddütsüz "İtalya" demesi tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından GAİN, oyuncunun başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı. Peki, Can Yaman El Turco dizisi neden yayından kaldırıldı (GAİN)?

Dört yıl önce Türkiye'yi terk eden Can Yaman, El Turco dizisi yayındayken verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz "İtalya" yanıtını vermişti. Bu açıklama, doğup büyüdüğü topraklara karşı vefasızlık olarak değerlendirildi. Tepkiler yalnızca kamuoyuyla sınırlı kalmadı; GAİN platformu da oyuncunun açıklamalarını gerekçe göstererek Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı. Can Yaman El Turco dizisi neden yayından kaldırıldı (GAİN)?

CAN YAMAN EL TURCO DİZİSİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?
Platformun açıklaması şöyle:

'Son günlerde 'El Turco' dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman'ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

'El Turco' dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır. Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak 'El Turco' dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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