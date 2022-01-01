Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi yaşamını yitirdi

Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi yaşamını yitirdi
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Dünya

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki bir Hindu tapınağının kapısında yaşanan izdihamda 12 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce Hindu, yılbaşı öncesi Cammu şehri yakınlarındaki Katra'da bulunan Mata Vaishnav Devi tapınağına gitti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tapınağın giriş-çıkış kapısında izdiham yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

2011 VE 2013'TE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Hindistan'da dini bayramlarda ve tapınak ziyaretlerinde sıkça izdiham olayları görülüyor. 2013 yılında Madhya Pradeş eyaletinde bir Hindu festivalinde yaşanan izdihamda 115 kişi hayatını kaybetmişti. 2011 yılında da Kerala eyaletindeki dini bayram kutlamalarında 100'den fazla kişi ölmüştü.

Rusya'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada

Rusya'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title