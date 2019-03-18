Cami Saldırısında Birçok Kişinin Hayatını Kurtaran Kahraman Konuştu: Pos Makinesini Ona Fırlattım

25 yıl önce Yeni Zelanda'ya göç eden Afganistan doğumlu Abdul Aziz isimli adamın kahramanlığı, saldırıya uğrayan Linwood Camisindeki birçok müslümanın hayatını kurtardığı ortaya çıktı. AP muhabirine konuşan kahraman adam, saldırı anında 2 çocuğuyla orada olduğunu ve 4 yaşındaki kızının şu an hastanede olduğunu söyledi.

Teröristi engelleyen Abdul Aziz

CUMA NAMAZI İÇİN LİNWOOD CAMİSİNDEYDİ

AP muhabirine konuşan Afganistan uyruklu Abdul Aziz adındaki kahraman adam cuma günü yaşanan cami katliamında 2 çocuğuyla birlikte cuma namazına kılmak için Linwood Camisine gitti. Saldırganın ateş etmeye başlamasından sonra ne yapabileceğini düşünen Aziz, bir anda karar vererek saldırganın peşine düştüğünü söyledi.

BAĞIRIP DİKKATİNİ DAĞITTI

Bağırarak saldırganın dikkatini dağıtmaya çalıştığını söyleyen Aziz, eline geçirdiği pos makinesini saldırgana fırlattığını söyledi. Yaşadığı korku dolu anları anlatmaya devam eden Aziz, "Adamın peşinden koştum ve daha sonra bana ateş etmeye başladı bende hemen arabaların arkasına saklandım" dedi.

SALDIRGANIN YERE ATTIĞI SİLAHLA ARABASININ CAMINI KIRMIŞ

Mermisinin bittiğini fark ettim ve yeni bir silah almak için arabasına dönen saldırgana, yere bıraktığı boş tabancasını atarak arabasının camını kırdım diyen Aziz, bu şekilde teröristi korkuttuğunu ve saldırganın arabasına binerek uzaklaştığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant, geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırıda bulunmuş ve 50 kişiyi vahşice öldürmüştü. Saldırgan arabasıyla kaçmak isterken polisler tarafından yakalanmıştı.