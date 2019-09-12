Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu

12.09.2019 11:43

Hangi ilimizde çekildiği bilinmeyen görüntülerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Metin Yıldırım, görev yaptığı caminin kapısında 100 lira buldu. Sahibini bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yıldırım, mest oldu.

"ÜMİDİMİZ ÇOCUKLARIMIZ"

Yıldırım, görüntülerde, yolda buldukları parayı cami girişine bırakan çocukları görünce hem şaşırdı, hem sevindi. Yıldırım, duygulandıran o anları, "Sizi yetiştiren anne babaya ve öğretmene helal olsun. Parayı sokakta bulmalarına rağmen haram paraya dokunmak yerine en uygun yere bırakmışlar, ümidimiz çocuklarımız" sözleri ile sosyal medya hesabından paylaşarak adam olacak çocukları açığa çıkardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Din kültürü öğretmeni Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım büyük ilgi topladı.