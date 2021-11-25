Camdaki Kız nerede çekiliyor? Kanal D Camdaki Kız hangi şehirde çekiliyor, dizideki mekanlar neresi?
Kanal D'nin beğeniyle izlenilen dizisi Camdaki Kız bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Vatandaşlar Camdaki Kız dizisi için Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Camdaki Kız özetsiz mi yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu, konusu ne? Camdaki Kız hangi gün? İşte hakkında bilgiler...
Camdaki Kız nerede çekiliyor? Kanal D Camdaki Kız hangi şehirde çekiliyor, dizideki mekanlar neresi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.
Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20:00'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor. Asya Yakası'nın Beykoz ilçesi ve Avrupa Yakası'nın Sarıyer ilçesinde de zaman zaman çekim yapılıyor.
Dizinin ilk tanıtım çekimleri, Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşmiş ve çekimde Nostaljk Tramvay'ın görüldüğü anlar da ilgi çekmişti. Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in yer aldığı tanıtım çekiminde, özel olarak hazırlanan cam dekor kullanılmıştı.
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Cihangir Ceyhan : Hayri Ersoy
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Engin Şenkan : Cavit
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
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