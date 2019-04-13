Eşarbını Çamaşır Kurutma Makinesine Kaptıran Temizlik Görevlisi Feci Şekilde Can Verdi

Eşarbını Çamaşır Kurutma Makinesine Kaptıran Temizlik Görevlisi Feci Şekilde Can Verdi

Batman Batı Raman yolundaki Süveybe Ana Kız Yurdunda çalışan 26 yaşındaki Sevda Doğru adındaki temizlik görevlisi çamaşır kurutma makinesine kapılarak hayatını kaybetti.

Eşarbını Çamaşır Kurutma Makinesine Kaptıran Temizlik Görevlisi Feci Şekilde Can Verdi

Batman'da Süveybe Ana Kız Yurdunda çalışan 26 yaşındaki temizlik görevlisi Sevda Doğru, çamaşırları sanayi tipi kurutma makinesine koyduğu sırada eşarbını makineye kaptırarak hayatını kaybetti.

EŞARBINISANAYİ TİPİ KURUTMA MAKİNEYE KAPTIRDI

Olay, Batman Batı Raman yolundaki Süveybe Ana Kız Yurdunda meydana geldi. Edilen bilgilere göre kız yurdunun çamaşırhane bölümünde engelli kadrosunda işe başlayan Sevda Doğru çamaşırları yurdun çamaşırhanesindeki sanayi tipi kurutma makinesine koyduğu sırada eşarbını makineye kaptırdı.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KADIN MAKİNEDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olayı görenler 112 acil servisine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD ve 112 acil servis ekipleri yurda yönlendirildi. AFAD ekipleri, hayatını kaybeden Doğru'yu kapıldığı makineden güçlükle çıkardı. Doğru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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