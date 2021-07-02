Cam Kemik Hastasından çift ana dal başarısı!

Mezuniyet törenine Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İstanbul Okan Üniversitesi'nden bu yıl 5000'e yakın öğrenci mezun oldu.

"İş Yaşamına En Yakın Üniversite" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ve 22. yılını kutlayan İstanbul Okan Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı, Tuzla Kampüsü'nde sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında düzenlenen törenle sona erdi.

Törende mezunlara ve ailelerine seslenen Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, dünya üniversitesi olma vizyonunun gereksinimlerini yerine getirdiklerini belirtti. "İngilizcenin yanı sıra Almanca, Çince, Rusça ve Arapça gibi iş dünyasındaki önemi her geçen gün daha da artan yabancı dil eğitimleriyle birlikte en az 2 yabancı dil bilen öğrenciler yetiştiriyoruz" dedi. Ayrıca İstanbul Okan Üniversitesi'nin Türkiye'de Girişimcilik Dersi veren ilk üniversite olmasına dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak konuşmasında Üniversitenin pandemi sürecindeki online eğitim başarısını uluslararası yarışmada aldığı ödülle taçlandırdığını ifade etti. "Online eğitim süreç yönetimi başarımızla Değişim Lideri kategorisinde Blackboard Catalyst Ödülü'nün sahibi olduk. 17 aday ülke ve 130 adayın yarıştığı yarışmada Türkiye'den ödüle layık görülen tek üniversite Okan oldu."

Amfi Melisa'ya uygun hale getirildi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Mezuniyet Töreni'nde cam kemik hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Melisa Şahin de kep attı. Şahin çift ana dalını Sağlık Kurumları İşletmeciliği'nde, ana dalını ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde tamamladı.

Diploma Töreni sırasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Onur Yarar Melisa'nın annesi Emriye Şahin'i de sahneye davet etti. Her gün kızını okula getirip götüren Emriye Şahin mezunlar ve akademisyenler tarafından emeği nedeniyle alkışlandı.

Melisa ve Emriye Şahin'in ulaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi tarafından sağlandı. İstanbul Okan Üniversitesi engelli düzeneğine sahip olsa da, Melisa için yeni düzenlemeler yaptı. Amfi Melisa'ya uygun hale getirdi.

Melisa Şahin hastane stajını İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde tamamladı.

Kaynak: Bültenler