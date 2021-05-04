Çalkaya bölgesine yeni yollar
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Çalkaya bölgesine yeni yollar

Çalkaya bölgesine yeni yollar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanına 40 metre genişliğinde yollar kazandırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanına 40 metre genişliğinde yollar kazandırıyor. Bölgede şu ana kadar 3 kilometrelik yol açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu İlçesi Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında başlattığı yol açma çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerinde 40 metre genişliğinde toplam 6 kilometrelik yol çalışması yürütüyor.

"Alt yapı sonrası asfalt"

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altıntaş Mahallesi'ndeki Falezler Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bugüne kadar 40 metre genişliğinde 3 kilometrelik yol açtı. Açılan yollar, alt yapı kurumlarının çalışmasına müsait hale getirildi. Alt yapı kurumlarının yatırımlarını yapmasından sonra sıcak asfalt çalışmasına başlanacak. Yol çalışmalarından çıkan toprak ise Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kentin çeşitli noktalarındaki peyzaj çalışmalarında değerlendiriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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