Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili "mobbing" iddiası

13.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:40

Bartın Üniversitesinde geçen Çarşamba günü yaşanan acı olayda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli 35 yaşındaki öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer'in intihar olayı, tüm Türkiye'de eğitim camiasını üzüntüye boğmuştu.

Olay sonrası çeşitli iddiaların ve cevap bekleyen soruların gündeme gelmesi üzerine konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Oldukça başarılı ve gelecek vaat eden bir akademisyenin neden canına kıydığı titizlikle araştırılmalıdır. Mobbing iddiaları titizlikle araştırılmalıdır" dedi.

İşte Genel Başkan Geylan tarafından yapılan açıklama:

"Bartın Üniversitesi'nde görevli üyemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güneş Günay Sezer'i geçen Çarşamba günü kaybettik. Kıymetli meslektaşımız, işyerinde intihar etmek suretiyle canına kıydı.

Öncelikle oldukça başarılı ve gelecek vaat eden bir akademisyenimizin neden canına kıydığı titizlikle araştırılmalıdır. Basına yansıdığı şekliyle, Sezer'in, işyerinde yaşadığı ve mobbinge varan baskıların neticesinde hayatına son verdiği iddiaları önemle incelenmesi gereken durumlardır.

Bu konuda YÖK, savcılık ve ilgili tüm kurumlar, hassasiyetle olayı tetkik etmeli ve varsa sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanmalıdır.

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak konunun yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Güneş Günay Sezer'e Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyoruz."

Canına kıyan akademisyen Güneş Günay Sezer'in geride 15 sayfaya yakın mesaj bıraktığı ve tüm yaşadıklarını anlattığı ileri sürüldü.

MOBBİNG NEDİR?

Latince kökenli "mobbing" sözcüğü; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına geliyor. "Yıldırma" veya "iş yerinde psikolojik terör" de diyebiliriz. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasına "mobbing" denir.

NE OLMUŞTU?