Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul ve İl Protokolü Sayın Valimizi Ziyaret Etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul ve İl Protokolü Sayın Valimizi Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul ve İl Protokolü Sayın Valimizi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın Mustafa Kul, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile beraberindeki misafirler Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın Mustafa Kul, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile beraberindeki misafirler Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Kaynak: Habermetre

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul ve İl Protokolü Sayın Valimizi Ziyaret Etti - Haberler
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