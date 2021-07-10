Çalışanların fikirleri 8 milyon TL'lik tasarruf sağladı
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Çalışanların fikirleri 8 milyon TL'lik tasarruf sağladı

Çalışanların fikirleri 8 milyon TL'lik tasarruf sağladı
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanlarının yenilikçi fikirleri ve süreç iyileştirme projelerinin en iyilerinin ödülleri Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet töreninde sahiplerini buldu.

CARMEDYA.COM – Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanlarının yenilikçi fikirleri ve süreç iyileştirme projelerinin en iyilerinin ödülleri Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet töreninde sahiplerini buldu.

Çalışanların her sene artan katılım göstermesiyle yılda 100'ün üzerinde süreç iyileştirme projesi ve yaklaşık 2000 fikir paylaşılarak hayata geçirildi. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto, 2020 yılında çalışanlardan gelen yaratıcı fikir ve süreç iyileştirme projeleri sayesinde toplam 8 milyon TL'lik bir getiri elde etti.

"Kolayı varsa, işini zorlaştırma!" sloganıyla 2015 yılında hayata geçirilen Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni' bu yıl online ortamda düzenlendi. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanlarının fikir ve süreç iyileştirme projelerini paylaşma fırsatı elde ettikleri organizasyonda, ödüle layık görülen en iyi fikir ve proje sahipleri ödüllerini üst yönetimden aldılar. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan törende 134 çalışan ödüllerini alırken, tüm çalışanlar da töreni izleme fırsatı buldu.

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto'da Fikir Platformu altyapısı ile çalışanların her sene artan katılımıyla yılda 100'ün üzerine proje ve yaklaşık 2000 fikir paylaşılmaktadır. Bu fikir ve projelerin hayata geçirilmesi ile verimlilik, kalite, maliyet tasarrufu, müşteri ve çalışan memnuniyeti ve kurumsal sorumluluk boyutlarında çıktılar elde edilmektedir. 2020 yılında ise çalışanların özverili çalışmaları ve yaratıcı fikirleri sayesinde toplam 8 milyon TL'lik bir getiri sağlandı.

Kaynak: Carmedya.com

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