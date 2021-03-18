Çalıntı demirler hurdacıda ele geçirildi
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Çalıntı demirler hurdacıda ele geçirildi

18.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:31
Çalıntı demirler hurdacıda ele geçirildi

Samsun'da çaldığı demirleri hurdacıya satan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da çaldığı demirleri hurdacıya satan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da yaklaşık 8 bin TL değerindeki demirleri çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ç. (60) sera inşaatında kullanmak üzere evinin bahçesinde bulundurduğu 1 tonluk demirlerin çalındığını fark etti. Olayın 112 acil servise ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin olay yerinde ve ilçe merkezine girişlerdeki PTS kameraları üzerinden yaptığı incelemeler sonucunda suçlunun kimliğini kısa sürede tespit edildi.

Hurdacıda ele geçirildi

Jandarma, A.Ç.'nin evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli O.Ö.'yü (53) takibe aldıktan sonra çalıntı demirleri ilçedeki bir hurdacıda ele geçirdi. O.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN

Çalıntı demirler hurdacıda ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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