Çaldıkları otomobille ancak 1 kilometre kaçabildiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldıkları otomobille ancak 1 kilometre kaçabildiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çaldıkları otomobille ancak 1 kilometre kaçabildiler

Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde bir otomobili çalan iki kişi jandarma tarafından 1 kilometre ötedeki Yaylabağı beldesinde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde bir otomobili çalan iki kişi jandarma tarafından 1 kilometre ötedeki Yaylabağı beldesinde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, aracı 1 kilometre uzaklıktaki Yaylabağı beldesinde tespit edilerek durdurdu. Araç içerisinde H.E. ve M.Y., isimli şahıslar yakalanırken, şahısların uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu belirlendi. H.E. ve M.Y.'nin konakladıkları termal otel odasında yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 3 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Yaylabağı, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title