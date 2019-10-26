Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı

Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı

Bartın'da meydana gelen hırsızlık olayında üniversite öğrencisi M.İ'nin soyunma odasından çaldığı parayı, ekmeğin arasına sakladığı ortaya çıktı.

26.10.2019 14:30
Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı

Bartın'da, üniversite öğrencisi M.İ. spor salonunun soyunma odasında çaldığı 25 lirayı ekmeğin arasına, 100 TL ile telefon şarj cihazını da çantasına koydu. Spor salonunda bulunanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edilen M.İ. gözaltına alındı.

SPOR YAPMA BAHANESİYLE GELDİ

Hırsızlık olayı, önceki gün kent merkezindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi öğrencisi M.İ., spor yapmak için salona geldi. Soyunma odasında kimsenin bulunmamasını fırsat bilip, dolapları açtı. Bulduğu 125 lira ile şarj cihazını çaldı.

PARA, EKMEĞİN ARASINDAN ÇIKTI

Daha sonra soyunma odasına gelip, hırsızlığı fark edenler durumundan şüphelendikleri M.İ.'yi yakalayarak, polis çağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.'nin dolaba koyduğu ekmeğin arasında çaldığı 25 lira, çantasında da 100 TL ile şarj aleti bulundu. Gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı
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YORUMLAR (2)

  • İBNİ KAFİR EL ZINDIK:
    bir üniversite öğrencisi neden hırsızlık yapar DÜŞÜNEN BEYİNLER İYİ DÜŞÜNMELİ SEBEB SONUÇ İLİŞKİSİNİ İYİ KURMAK LAZIM
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  • MURAT BİL:
    SEN SÖYLE DE BİLELİM. ANLAYAMADIK BİZ. PART TİME İŞ Mİ YOK. GİTSİN HAMALLIK YAPSIN GEREKİRSE. DERDİN HIRSIZLIĞI MEŞRU GÖSTERMEK Mİ. . .
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