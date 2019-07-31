Çakır Kızılay'a kurban bağışında bulundu

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kızılay Derneği'ne kurban bağışında bulundu.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yılmaz AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ı makamında ziyaret etti. Ciğer ziyarette, Çakır'ın Kızılay'a yaptığı kurban bağışını kabul etti. Çakır'ın kurban vekaletini Kızılay'a vermesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Ciğer kendisine örnek davranışından dolayı teşekkür etti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Kızılay Derneği'nin yeni yönetimin göreve başlar başlamaz güzel hizmetler yapmaya başladığını belirterek kendilerine her türlü çalışmalarında destek olmaya hazır olduklarını vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA