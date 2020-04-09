Çağlan Tekil hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Magazin

Çağlan Tekil hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu

Şubat ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımında tedavi gören radyo programcısı Çağlan Tekil, önceki akşam hayatını kaybetti. Tekil'in ölümüyle yasa boğulan ünlü isimler yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

09.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:29
Çağlan Tekil hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu

15 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, önceki akşam hayatını kaybetti. 49 yaşındaki sanatçının cenazesi dün Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye'de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

İşte ünlü isimlerin Çağlan Tekil için yaptığı paylaşımlar...

ŞEBNEM FERAH

"Benim zarif, dengeli, düşünceli arkadaşım. Sevgi dolu arkadaşım. Sayısız insanın müzik zevkine katkıda bulunmuş, engin birikimli, beyefendi Çağlan'ım. 30 yıl... Çok üzgünüm. Seni çok seviyorum."

Çağlan Tekil hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu

DEMİR DEMİRKAN

"Ah be Çağlan, huzur içinde uyu..."

HAKAN ÖZOĞUZ

"Bu kadar senelik birliktelik mükemmeldi. Beraber son konserimizi de iyi ki yaptık. Yerin doldurulamayacak Çağlan kardeşim, mekanın cennet olsun."

Çağlan Tekil hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu

KUTLUKHAN PEKER

"Güle güle kardeşim, öbür tarafta görüşürüz."

JANSET PAÇAL

"Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Çağlan Tekil hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu

ASLI GÖKYOKUŞ

"Hep bir hüzün vardı gözlerinde... Tanıştığımız ilk günden beri öyle hissettim. Hoşça kal Çağlan..."

HARUN TEKİN

"Hep birlikte her neyimiz eksikse onda fazla fazla vardı. Tevazu, nezaket, bilgi birikimi, istikrar, sabır, kültür işçisi, "baron", öğretmen, yayıncı, ince bir beyefendi ve aslan gibi metalci Çağlan Tekil... Hepimizin üstünde emeğin var, uğurlar olsun."

Çağlan Tekil hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu

Rock ve metal müziğin Türkiye'de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil, Radyo Eksen'de Laneth adlı programı hazırlayıp sunuyordu.

Kaynak: Diğer

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