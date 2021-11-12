Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? Sessizliğini bozdu

Akm çıkışı konuşan Şıkel, "AKM'nin yeni halini çok beğendim. Çocukluğum burada geçmişti. Sınıf arkadaşlarımın dansını izledim. Çok duygulandım" dedi.

GİZEMLİ ARKADAŞI MERAK KONUSU OLDU

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Bomonti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

"SEVGİLİM DEĞİL"

Kalbinin boş olduğunu ifade eden Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.