Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

17.10.2019 16:53

Alişan'la sunduğu bir program esnasında dans ederken talihsiz bir kaza geçirerek göğsü açılan Çağla Şıkel, olaydan sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı. Şıkel, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini" dedi.

"ARTIK SUSMAYACAĞIM"

Olayın ardından çok incitildiğini belirten Şıkel, o dönemin çok zor bir dönem olduğundan bahsetti. Şıkel sözlerine, "Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra 'yok artık susamayacağım' deyip açıklama yapmıştım. O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"ALİŞAN İLE YAN YANA OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Yakın arkadaşı Alişan hakkında da konuşan Şıkel, "Alişan ile yan yana olmaktan büyük keyif alıyorum. Kalbi çok temiz, iyi kalpli egosuz bir insan. Alişan adeta 15 yaşında bir çocuk gibi çok saf temiz bir adam." ifadelerine yer verdi.