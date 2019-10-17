Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

Güzel oyuncu Çağla Şıkel, canlı yayında dans ederken göğsünün açılmasıyla ile ilgili ilk kez konuşarak, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini." dedi.

17.10.2019 16:53

Alişan'la sunduğu bir program esnasında dans ederken talihsiz bir kaza geçirerek göğsü açılan Çağla Şıkel, olaydan sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı. Şıkel, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini" dedi.

"ARTIK SUSMAYACAĞIM"

Olayın ardından çok incitildiğini belirten Şıkel, o dönemin çok zor bir dönem olduğundan bahsetti. Şıkel sözlerine, "Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra 'yok artık susamayacağım' deyip açıklama yapmıştım. O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"ALİŞAN İLE YAN YANA OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Yakın arkadaşı Alişan hakkında da konuşan Şıkel, "Alişan ile yan yana olmaktan büyük keyif alıyorum. Kalbi çok temiz, iyi kalpli egosuz bir insan. Alişan adeta 15 yaşında bir çocuk gibi çok saf temiz bir adam." ifadelerine yer verdi.

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YORUMLAR (17)

  • SÜMBÜLLÜ:
    Açılacağını bile bile o elbiseleri giyen, 40 ını geçince de gösterecek sermayesi kalmayan manken/sunucu v. s. toplumun kamburusunuz, aile değerlerini bozan her şeyi yapıyorsunuz, Allah sizi yarattığı için birazcık değeriniz var, bunu bilin.
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  • ADANALI MEHMET:
    alişan gibi erkekler umarım çoğalır toplumda. . erkekler ve kadınların sadece yakın arkadaş olabileceğinide hepimize öğretti. . adam gibi adam. arkadaş olarak gördüğü kadınlara asla farklı niyetle yaklaşmıyor. onları kızkardeşi gibi görüp kolluyor.
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  • HAVİN:
    bir kadının ifetinikimse sorgulayamaz bu kaza herkesin başına gelebilir sizin anneniz kardeşiniz olsa bukadar batmazdı heralde bu okadının hayatı onu ve ailesini ilgilendirir siz kimsiniz başkalarını sorgulayacağınıza bi dönüp kendiniz bakın çıkın artık bu namus bekçilik rolünden
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