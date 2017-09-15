Çağın Hastalığı, Lady Gaga'yı Sahneden Kopardı

ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde müzik kariyerine ara verdiğini açıklamasının ardından şimdi de sosyal medyadan yıllardır fibromiyalji (kronik ağrı sendromu hastası) olduğunu duyurdu. Ünlü yıldızın müzik kariyerine ara vermesinde bu hastalığın etkili olduğu ortaya çıktı.

HAYATINI ANLATAN BELGESELDE ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcının hayatını anlatan "Gaga: Five Foot Two" adlı belgeselin, geçen hafta Toronto Film Festivali'ndeki öngösterimiyle tüm dünya Lady Gaga'nın o ana kadar sır gibi saklanan kronik ağrılarından haberdar olmuştu.



"FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUM"

Filmin ABD'de online film ve dizi platformu Netflix üzerinden vizyona girmesinin ardından 31 yaşındaki şarkıcı, "Belgeselde fibromiyalji (kronik ağrı sendromu) hastalığıyla savaşıyorum. Farkındalığı artırmaya ve bu hastalığa sahip insanları birleştirmeye yardım etmek isterim" ifadelerini sosyal medya platformu Twitter'da paylaştı.



Lady Gaga'nın paylaşımı üzerine kronik ağrı sendromu yaşayan birçok kişi kendi hastalık hikâyelerini paylaştı.





